مباحثات بين ‏الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووفد البنك الدولي

التقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة نائب الرئيس فواز كبارة في مقرها في فردان – البريستول، ظهر اليوم، مع وفد البنك الدولي برئاسة دافيد برنستين حيث عقد اجتماع بحضور أعضاء الهيئة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وتم التباحث خلال الاجتماع بحاجات الهيئة والصعوبات التي تواجهها، حيث أعرب برنستين عن استعداد البنك الدولي لتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة والضرورية على المديين القريب والبعيد.

ومن جهته، شرح كبارة الوضع القائم والصعوبات التي تعترض عمل الهيئة ومجالات التعاون الممكنة مع البنك الدولي.

كما تمنى عضو الهيئة جو معلوف استمرار التنسيق بين البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ المهام التي تساعد الهيئة في إنجاز أعمالها.