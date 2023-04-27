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مباحثات لبنانيّة تركيّة حول النزوح السوريّ.. الهمّ مشترك والأعباء هائلة!

منذ 10 دقائق
مخيمات للنازحين السوريين

مخيمات للنازحين السوريين

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عرض وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجّار مع سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوسوي، ملفّ النزوح السوري.

إذ أكّد الطرفان أن “البلدين يتشاركان الهمّ ذاته، وهو الأعداد الكبيرة من النازحين السوريين على أراضيهما والأعباء الاقتصادية الهائلة التي يتكبّدانها من جرّاء هذا النزوح، حيث أنفقت تركيا، منذ بدء الحرب في سوريا، قرابة الـ 40 مليار دولار على النازحين السوريين في البلاد”.

من جهته، أعرب الحجّار لأولوسوي عن “خشيته من أن ينزح السوريون العائدون من تركيا إلى سوريا مجددًا إلى لبنان، في حال تمّ التوصّل إلى اتفاقٍ بين الجانبين السوري والتركي”، وتمنّى أن” يتّفق كل من لبنان وتركيا على تبادل المعلومات عن النازحين السوريين العائدين من تركيا إلى سوريا وتزويدها للأمن العام اللبناني”.

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