الجمعة 7 رجب 1445 ﻫ - 19 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"مبادرة تخفيض السقوف".. سكاف يكشف عن "مسعى رئاسي جديد"!

منذ 20 دقيقة
النائب غسان سكاف

النائب غسان سكاف

A A A
طباعة المقال

أكد النائب غسان سكاف أنّ مسعاه الجديد في شأن الملف الرئاسيّ، يحمل عنوان “مبادرة تخفيض السقوف”، وأنه باشر لقاءاته مع القيادات اللبنانية ويستكملها.

ودعا المعنيين، في حديث لصحيفة “اللواء”، إلى الوصول إلى اتفاق معين وعدم انتظار الخارج ونهاية حرب غزة والإقليم وربط الرئاسة بالمجهول.

وأعلن أنّ موقعه المستقل دفعه إلى إجراء تشاور مع الكتل النيابية وتقريب وجهات النظر لإنتاج رئيس للبلاد سريعًا، لأن خطوة انتخاب رئيس الجمهورية ضرورية سواء اتجهت البلاد إلى الحرب أو الى المفاوضات.

وقال سكاف: “المقاربة الجديدة تقوم على طرح أسماء على الثنائي الشيعيّ ويمكن استنتاج مع اللجنة الخماسية مجموعة من الأسماء، التي تلقى التأييد فتُطرح على الثنائيّ المسيحيّ”.

وأضاف: “إذا تم التوصل إلى اسم معين يمكن التوجه إلى مجلس النواب وطرح الاسم مع الأسماء المتداولة الأخرى، وتعقد بعد ذلك جلسة انتخاب ودورات متتالية في مجلس النواب كي تمنح الفرصة للمرشحين”.

فيما رفض الإتيان برئيس تحدّ لأي فريق أو أن يملي الخارج علينا أي رئيس، فالتحرك يبدأ داخليًا ومن ثم نذهب إلى اللجنة الخماسية.

    المزيد من أخبار لبنان

    الموفد الأميركي آموس هوكشتاين
    هوكشتاين يتريّث.. ما مصير وساطته بين لبنان و"إسرائيل"؟
    أمن الدولة
    "مستأجر سيارات" في قبضة أمن الدولة
    محطة محروقات
    جدول جديد لأسعار المحروقات

    الأكثر قراءة

    رئيس الأركان السابق الإسرائيلي غادي أيزينكوت
    تصريح مفاجئ لوزير إسرائيلي.. منعت إسرائيل من مهاجمة حزب الله!
    جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
    غزة تحت النار
    والدة جندي أسير في غزة تكشف المفاجأة.. هكذا قتل الجيش الإسرائيلي ولدي!
    ايتمار بن غفير
    غزة تحت النار
    رسالة حادة من بن غفير لنتنياهو.. "هذا جنون"!