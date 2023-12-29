مبادرة جديدة لتطبيق الـ 1701.. حمادة يكشف عن "توجّه أميركي جديد"!

كشف النائب مروان حمادة أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا أطلعت الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على الموقف الأميركي حيال القضايا العالقة في لبنان، خصوصًا تلك المتصلة بالواقع الجنوبي، في ضوء التطورات الأمنية المتصاعدة والاعتداءات الإسرائيلية اليومية.

وأشار حمادة في حديث لـ”الأنباء الكويتية”، إلى أن شيا تتوقع عودة مستشار شؤون الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية عاموس هوكشتاين إلى بيروت منتصف الشهر المقبل، حاملًا معه مبادرة جديدة متعلقة بتطبيق القرار الأممي 1701، الذي تم إقراره عبر مجلس الأمن عقب العدوان الإسرائيلي عام 2006، لكنه لم يطبق وأوقف العمليات الحربية والهدنة بشكل مؤقت، والآن استؤنفت تلك الأعمال.

حمادة لفت إلى أن التوجه الأميركي الجديد وعبر “الخماسية” سيعمل على استمرار المساعي بدءًا من الشهر المقبل على ما ذكر، توازيًا مع المبادرات الداخلية، ومنها تلك المتوقعة من الرئيس نبيه بري، الذي بصدد تحريك عجلة الاتصالات تحديدًا حول الملف الرئاسي. وقال: “نأمل أن يلقى التجاوب المطلوب ويصل إلى خواتيم إيجابية، علمًا أننا لسنا مع مرشحه الرئاسي سليمان فرنجية”.

وأكد أن اللقاء الديموقراطي يدعم كل الخطوات، انطلاقًا من التأكيد على أهمية الحوار، لمعالجة مختلف القضايا العالقة، واستمرار حركة اللقاء لوجوب إنهاء الشغور في كل المواقع.