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مباراة لكرة القدم للنواب في 13 نيسان

منذ 4 دقائق
كرة القدم

كرة القدم

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دعت لجنة الشباب والرياضة النيابيّة برئاسة رئيسها النائب سيمون ابي رميا، النواب الى المشاركة في مباراة لكرة القدم، يوم غد الاربعاء، عشيّة 13 نيسان، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً على ملعب “الرئيس فؤاد شهاب” البلدي في جونية.

وأعلنت اللجنة ان هذا الحدث “يهدف الى تذكير اللبنانيين بأن الحروب لا تنتج عنها سوى المآسي والويلات، ولتتحول هذه الذكرى من ذكرى حرب أليمة عانى منها كل اللبنانيين، الى ذكرى سلام وروح رياضية ورسالة وحدة وطنية تظهر من خلال الصورة الجامعة للبنانيين على مختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم”.

واشارت الى انه يشارك في هذا الحدث ايضاً لاعبون من “الدفاع المدني” “لما لهذه المؤسسة من محبة خاصة لدى جميع اللبنانيين ولما تقوم به من مهام على مساحة الوطن بتفانٍ كامل”.
واوضحت انه للمشاركة في المباراة يرجى التأكيد على الرقم التالي: 909072-70.

واشارت الى ان المباراة تقام على مساحة ملعب “ميني فوتبول” وتستغرق ٣٠ دقيقة مقسّمة الى شوطين (15 دقيقة كل شوط). كما سيتم تبديل اللاعبين ليتمكن كل من الزملاء النواب الراغبين في المشاركة في هذه المباراة.

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