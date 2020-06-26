“متحدون”: تقدمنا بكتاب استدعاء إلى رئيس مجلس القضاء

أعلن تحالف “متحدون”، في بيان، انه “في إطار متابعة ملف الفساد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخصوصا في ما يتعلق بتبديد أموال “مستشفى البترون الحكومي” بعد انهاء عقد الاستثمار لدى إدارة الضمان، بحيث تقاعست الإدارة عن إنجاز ميزانية تصفية لاسترداد أموال الضمان وموجوداته وتركتها في تصرف إدارة المستشفى غير الشرعية، تزامنا مع إصدار مجلس الإدارة قرارا للحض على تحصيل حقوق الضمان، وقيام العديد من الإصلاحيين في المجلس بمطالبات عدة للإدارة للقيام بواجباتها، آخرها كتاب قدمه 5 أعضاء (يحمل الرقم 147 في 6 آذار 2020) موضحا الوقائع والتفاصيل الدقيقة للمخالفات القانونية في هذا الملف”.

أضاف البيان: “استنادا إلى هذا الكتاب، تقدم تحالف متحدون أمس الخميس 25 حزيران 2020 بكتاب استدعاء إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود سجل برقم 392، وفي ما يتعلق بالشكاوى المقدمة حول الفساد في الصندوق، بحيث طلب محامو التحالف إحالة الاستدعاء أمام هيئة القضايا بصفتها الجهة الصالحة لتمثيل الدولة والحفاظ على المال العام”.

وتضمن كتاب الاستدعاء “الجرائم التي ارتكبها المستدعى في وجههم في هذا الملف من تبديد أموال عامة وهدرها وإهمال في الأداء الوظيفي وصرف النفوذ”.

وختم: “أمام هذه الجرائم وغيرها المفصلة في الكتاب وما سبقه من شكاوى قضائية، يبقى الرهان على قضاء عادل حر ومستقل وعلى قضاة جريئين، يعملون لما فيه مصلحة للمضمونين وسائر المواطنين، رافضين أن يراهن أي أحد على تغطية المرتكبين لحسابات سياسية حزبية أو طائفية، لأن الشعب اللبناني يئن تحت وطأة الفقر ولن يحاكي وجعه سوى محاسبة المرتكبين ووضعهم خلف القضبان وإعادة كل الأموال المنهوبة إلى هذه المؤسسة العريقة.