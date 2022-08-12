الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
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متحدون وصرخة المودعين: اعتصام تضامني مع الشيخ حسين

منذ 6 دقائق
جمعية المودعين اللبنانيين

جمعية المودعين اللبنانيين

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دعا “تحالف متحدون” وجمعية “صرخة المودعين” في بيان، الى “تتضافر جهود جميع المودعين وأصحاب الحقوق وكل اللبنانيين الأحرار لتصب في جبهة واحدة، بعد نبذ الخلافات مهما كانت، لاستعادة اموالهم، فالكل في القارب نفسه سيغرق إن غرق القارب”.

اضاف البيان: “وحري ببقية المودعين الذين يتحضّر قسم منهم للسير على خطى بسام الشيخ حسين ألا يقعوا في الفخ عينه وألا يثقوا بوعود زائفة وفارغة ممن فقدوا أدنى حس بالمصداقية حتى ولو كانوا في أعلى المناصب، وأن يستوفوا حقهم في قيمة وديعتهم كاملة بمؤازرة من يجرؤ على مواكبتهم من وكلاء قانونيين يفقهون كيفية ومدى تطبيق حق الدفاع المشروع عن النفس أو المال أو مال الغير سندا للمادة 184 من قانون العقوبات”.

واشار الى ان “ذوي المودع الموقوف بسام الشيخ حسين دعوا الجميع لمشاركتهم اعتصامهم الرمزي مع إضاءة الشموع اليوم الساعة الثامنة مساء أمام مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي”.

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