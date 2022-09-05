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متحدون وصرخة المودعين: حملة مطلوبون للعدالة ضد أصحاب المصارف انطلقت

منذ دقيقة واحدة
جمعية صرخة المودعين

جمعية صرخة المودعين

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أعلن تحالف “متحدون وجمعية صرخة المودعين” في بيان، أنه “استكمالا لجهودهما في التصدي لهضم حقوق المودعين وبعد انضمام مجموعات وناشطين إلى الجبهة الموحدة بعنوان “مودعون ومحامون متحدون” والمنبثقة عن لقاء الرابطة الثقافية في طرابلس يوم الجمعة الفائت، تُعقد حالياً لقاءات عمل لا تتخذ الطابع العلني، تجمع مزيدا من المودعين والمحامين وأعضاء نقابات المهن الحرة وأصحاب الحقوق والناشطين والثوار الأحرار، وذلك لتنسيق وتقرير الخطوات العملية المزمع اتخاذها ضد أصحاب المصارف ومديريها المتواطئين معهم وأفراد عائلاتهم”.

وأشار البيان الى أن “التحالف والجمعية وشركاؤهما دعوا كل مودع أو محام أو صاحب حق أو متضرر أو ثائر حر للانضمام إلى هذه الجبهة الموحدة، والمشاركة في الخطوة التمهيدية في نشر ملصقات صور أصحاب المصارف أمام مصارفهم بعد ظهر يوم غد الثلاثاء ٦ أيلول، وإلى المساهمة الجادة في نشرها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحديداً لساعة الصفر لبدء استهدافهم وأفراد عائلاتهم بشكل مباشر في لبنان والخارج”.

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