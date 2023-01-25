متعاقدو الأساسي: لن نتهاون في الرد على الفتك بالتعليم الرسمي

أصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، بياناً، تقدّمت فيه “من اللبنانيين عموماً وأبناء المدارس الرسمية خصوصاً بخالص التعزية على انطلاقة شرارة الفدرالية من باب التعليم الرسمي في لبنان. وبكثير من الأسى تنعي الضمير الذي استغل اضراب الاساتذة المتعاقدين للقضاء على هيبة المدارس الرسمية وكرامة المعلمين. ووقعت الواقعة، بإعلان الفدرالية التربوية، حيث أخذت كل جهة سياسية تقدم الدعم المادي الى المدارس الرسمية التي تقع في محيطها المذهبي والحزبي لتفتح أبوابها وتعلو منابرها كمنقذة تحت تصفيق المتصدق عليهم من أساتذة وتلاميذ”.

وأضافت: “انها الفاجعة في لبنان، أن يسطو أصحاب الرأسمال والقرار الحزبي على المدارس الرسمية بعدما سطوا سابقا على منظومة التعليم بتعزيز المدارس الخاصة التابعة لهم. ويا لسخرية القدر، أن تأتي الروابط، لسان حال وزير التربية والسلطة، لتركب موجة الاضراب وتحمل الجهات المانحة مسؤوليته، وتحيل الاضراب الى جلسات حكومة عقيمة ووضع سياسي متأزم وتعفي وزير التربية ووزير المال من صرف ما في جعبتهم من قروض وهبات وصلت الى التعليم الرسمي، انها الحلقة المفرغة تماماً، إنه آخر مخاض لبنان الذي سيولد أو سيوارى الثرى بجعل التعليم الرسمي في قبضة من نكلوا به تنكيلا”.

وأعلنت اللجنة “عدم التهاون في الرد على هذه المؤامرة التي تفتك بالتعليم الرسمي، وسيكون ردنا غداً عبر الاعتصامات التي ستكون على مختلف الأراضي اللبنانية، بتنسيق بيننا وبين أساتذة الملاك في “التيار النقابي المستقل” وكل أستاذ ملاك ومتعاقد، ثانوي اساسي ومهني، وأهالي وتلاميذ لنكون في وقفة واحدة غدا في النقاط الآتية:

– أمام سرايا جونية

– أمام المنطقة التربوية عند مدخل بعلبك/دورس

– أمام سرايا بيت الدين

– أمام المنطقة التربوية في طرابلس

– أمام تمثال شكيب جابر في عاليه

– أمام سرايا جب جنين

– أمام وزارة التربية في بيروت”.