متعاقدو الجامعة اللبنانية دعوا الى الاعتصام الاثنين للمطالبة بالتفرغ

متعاقدو اللبنانية دعوا الى الاعتصام الاثنين
متعاقدو اللبنانية دعوا الى الاعتصام الاثنين

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أصدر متعاقدو الجامعة اللبنانية بيانا اكدوا فيه:

 

“أن دراسة ملف التفرغ قد أنجزت في الجامعة وفي وزارة التربية، لكن ثمة معوقات خفية تمنع رفعه إلى الحكومة، وتقتضي تدوير بعض الزوايا” مشيرين الى “إن إشكالية التمانع الوظيفي التي سبق لوزير التربية أن عدل عن طرحها، عاد اليوم ليطرحها مجددا.”

وقال البيان: “لأننا نرفض أن نبقى رهينة المماطلة والإهمال، والتسويف والإذلال، ندعو الزملاء جميعهم إلى الاعتصام الحاشد أمام وزارة التربية لرفع الصوت عاليا، والمطالبة بحقنا في التفرغ قبل انتهاء العام الدراسي الحالي، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 20 تموز 2020”.

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