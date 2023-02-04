السبت 13 رجب 1444 ﻫ - 4 فبراير 2023 |
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متعاقدو "الرسمي": لا عودة إلّا مع حقوقنا

منذ 14 دقيقة
العام الدراسي مهدد

العام الدراسي مهدد

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أكدت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، في بيان، “عدم العودة إلى التعليم إلا مع حقوقنا وهي مرسوم بدل نقل عن كل يوم عمل فعلي، ومنصة خاصة بالأساتذة بمختلف مسمياتهم أسوة بالدولار الجمركي، وحوافز فريش دولار مع مفعول رجعي منذ بدء العام الدراسي، ودفع المتأخرات للأساتذة المستعان بهم وتسوية أوضاعهم من خلال إبرام عقودهم وضم سنوات الخبرة، ودفع المتأخرات من الحوافز عن العام الماضي، وإقرار قانون العقد الكامل عن العامين الدراسيين ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ وانتظام القبض الشهري وشمولية المتعاقدين بالضمان الاجتماعي، وتسوية أوضاع اساتذة المواد الإجرائية (ثانوي) من حيث قيمة أجر الساعة وحل مشكلة قبضهم، ودعم صناديق المدارس والثانويات لصرف مستحقات المتعاقدين عن العام الحالي والمنصرم وتسوية أوضاعهم ليصبحوا متعاقدين وفق الأصول”.

كما دعتا الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم إلى المشاركة الواسعة في التظاهرة من ساحة بشارة الخوري الى رياض الصلح بعد غد الإثنين، عند التاسعة والنصف صباحًا، تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء.

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