متعاقدو المهني ينقلون مطالبهم إلى رئيس لجنة التربية

ذكرت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، في بيان، أنّ وفدًا منها زار رئيس لجنة التربية النائب “حسن مراد” في دارته في البقاع الغربي، ونقل المعاناة التي يعيشها الاساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني، “وأبرزها:

-عدم قبض مستحقات الـ35% عن العام الماضي والمستحقات عن العام الحالي.

-بدل النقل والمساعدة الاجتماعية التي لم يستفد منها المتعاقدون في التعليم المهني والتقني، ووضع الكثير من الاساتذة الذين لا يستطيعون الوصول لمعاهدهم بسبب عدم القدرة على مواجهة كلفة النقليات في ظل غلاء البنزين والارتفاع الجنوني للدولار.

– الحوافز (90$) المتبقية عن أشهر نيسان وأيار وحزيران وحيث أن بعض الزملاء لم يقبضوا اي من الحوافز او بدلات المراقبة عن العام الماضي والحالي.

– المطالبة بإدراج بند العقد الكامل في اقرب جلسة تشريعية لإقراره.

– إيجاد حلول للأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني كي يتمكن الاستاذ المتعاقد من اتمام واجباته ورسالته التعليميه تجاه ابنائه الطلبة، وكي يعيش بمستوى لائق يمكنه من العيش بكرامة”.

وشكر الوفد مراد على “وقوفه الى جانب المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، على أمل أن تتحقق جميع المطالب من أجل العيش بكرامة في بلدنا الحبيب لبنان”.