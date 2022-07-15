متفرغو الجامعة اللبنانية يعلنون الإضراب المفتوح

أفادت الهيئة التنفيذية لرابطة ​الأساتذة​ المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​، بأنه “بناءً على الدعوة الصادرة عن الهيئة، وحيث أنه لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، أنعقدت الهيئة العامة لأساتذة الجامعة اللبنانية اليوم، بحضور رئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية، رئيس مجلس المندوبين، أمين السر وعدد كبير من الأساتذة من مختلف كليات وفروع الجامعة اللبنانية.، وذلك برئاسة الدكتور ​عامر حلواني​”.

ولفتت الى أن “حلواني لخص فيها عمل الهيئة التنفيذية خلال الفترة الماضية ونتيجة ​الاتصالات​ مع الجهات المعنية بملف الجامعة والتي لم تعطِ أي نتائج تحفظ الحدّ الأدنى من كرامة الاستاذ الجامعي والتي دفعت بالهيئة التنفيذية إلى إعلان الاضراب المفتوح بتاريخ 13/7/2022″، متمنية “على العمداء والمدراء ضرورة أخذ دورهم في إعلاء الصوت وإنجاح ​الإضراب​ لأنهم جزء أساسي ومهم من الهيئة الأكاديمية للجامعة”.

وقررت الهيئة “الاضراب المفتوح الذي كانت قد دعت إليه الهيئة التنفيذية، حتى ​تحقيق​ المطالب وعلى رأسها تحسين الوضع المادي للأساتذة وتوفير التقديمات التي تؤمن لهم الحياة الكريمة واللائقة وحماية ​صندوق التعاضد​ وتحسين تقديماته، وتوفير المقومات الأساسية للعودة إلى التعليم الحضوري الذي دعا اليه حضرة رئيس الجامعة”.

هذا وتم تفويض الهيئة التنفيذية إجراء الاتصالات اللازمة لعرض المطالب على أن تعود إلى الهيئة العامة قبل العودة عن الإضراب المفتوح.