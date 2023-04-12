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متقاعدو الرسمي: لصرف الرواتب على صيرفة 28500 ليرة

منذ 5 دقائق
الدولار

الدولار

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عقد الأساتذة المتقاعدون في الجامعة اللبنانية والتعليم الثانوي والأساسي والمهني لقاء في “منتدى بعلبك الثقافي”، تمت خلاله مناقشة “الأوضاع المأسوية والمتردية التي ألمَّت بهم”.

وأكد المجتمعون في بيان، “تأييد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام”، مطالبين بـ”تثبيت سعر صيرفة على 28500 ليرة للدولار الواحد عند صرف رواتب القطاع العام بكل مسمياتهم من عسكريين ومدنيين”.

وشددوا على “ضرورة دعم تعاونية موظفي الدولة ورفع ميزانيتها، ودعم صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، وطبابة العسكريين، وعودة التقديمات الصحية والمنح التعليمية إلى سابق عهدها”، محذرين من “التصعيد في حال عدم تلبية مطالبهم المسلوبة”.

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