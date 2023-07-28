متقاعدو الضابطة الجمركية ناشدوا حلّ أزمة الطبابة وإلاستشفاء

أهاب متقاعدو الضابطة الجمركية في بيان “بالمجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة، اخذ موضوع طبابة وإستشفاء متقاعدي الضابطة الجمركية وعائلاتهم بالجدية والعناية اللازمة، والترفع عن الخلافات اذا وجدت”.

اضاف البيان: “ان متقاعدي الضابطة الجمركية وعائلاتهم والزملاء في الخدمة الفعلية وأسرهم، يعانون منذ اكثر من سنة، ويتعرضون للذل امام المستشفيات، اذ ان رواتبهم لا تكفي ثمن الأدوية التي يتناولونها”.

واشار البيان الى ان “جميع الأجهزة الأمنية، اوجدت الحلول لعناصرها ومتقاعديها، ونحن ما زلنا نستجدي الحلول. انتم المسؤولون، ومسؤوليتكم تقتضي العمل الجاد لإنهاء هذه الأزمة”.