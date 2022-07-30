السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

متقاعدو القوى المسلحة: لتدخل الزيادات صلب الراتب

منذ دقيقة واحدة
الرواتب- تعبيرية

الرواتب- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أكد متقاعدو القوى المسلحة “رفضهم قرار اللجنة الوزارية والمرسوم الذي وقع في السر”، معتبرين ان “وزارة المال قبلت فك الإضراب مع العلم أن الزيادات الممنوحة هي بمثابة رشوة مؤقتة لا تدخل بصلب الراتب وبذلك تم ضرب حقوق المتقاعدين ومن سيتقاعدون مستقبلا في الإدارات العامة والأساتذة والمتقاعدين العسكريين”.

ولفتوا في بيان الى أن “أقل موظف يستفيد بعشرة ملايين ليرة شهريا وأقل متقاعد بقي راتبه لا يتجاوز الثلاثة ملايين ليرة، ومثالا لا حصرا العميد المتقاعد أربعين سنة خدمة سيصبح راتبه ثمانية ملايين ليرة بالوقت الذي أقل راتب موظف بالحوافز الممنوحة أصبح عشرة ملايين ليرة واكثر “.

وختموا بدعوة جميع المتقاعدين في القطاع العام “لعقد اجتماعات سريعة لمواجهة هذا القرار بالقوة ومحاسبتهم لتدخل الزيادات صلب الراتب”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الإقفال العام في لبنان
    هذا ما تبلّغه تجّار لبنان اعتباراً من 1 آب
    قوى الامن الداخلي
    مروّج مخدرات وأحد زبائنه في قبضة الأمن
    الجيش اللبناني
    إطلاق نار على الجيش.. وسقوط قتيل وجريح

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
    النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
    فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
    ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟