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متى تعود الأمطار والثلوج؟

منذ ساعة واحدة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

LBCI
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طقس مستقر واشبه بطقس ربيعي ما زال يسيطر على لبنان وسيرافقنا في الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة التي تكون ربيعية نهارا وباردة قليلاً ليلاً. من جهة أخرى، ما زالت التوقعات تشير الى احتمال عودة الامطار والثلوج قرابة منتصف الشهر الحالي.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين :
١- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٤ و ١٨ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٨ و ١٧ درجة.
٢- الجو : غائم جزئياً بسحب عالية
٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا ٢٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٥٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

الثلاثاء : طقس مستقر غائم جزئياً بسحب عالية واستقرار الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٣ و ٢٣ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٧ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً.

الثلاثاء : طقس مستقر غائم جزئياً بستحب عالية واستقرار الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٣ و ٢٣ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٧ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً.

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