الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

متى تعود محركات دير عمار الى العمل؟

منذ 6 دقائق
معمل دير عمار

معمل دير عمار - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

إتصل النائب أحمد الخير بالمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك للاطلاع منه على ما يثار في الإعلام من توقيف العمل في معمل دير عمار وانقطاع التيار الكهربائي إلى أجل غير مسمى.

وأوضح حايك أن “التغذية الكهربائية ستبقى على حالها في الشمال، على أن تُصدِرَ مؤسسة كهرباء لبنان بياناً يوم الإثنين ترد فيه على ما ورد في تقارير إعلامية”.

وأكد أن “معمل دير عمار الكهربائي سيعود إلى العمل يوم الجمعة، أي قبل العيد بيوم واحد، وأن مؤسسة كهرباء لبنان تفعل ما بوسعها ضمن الإمكانيات المتاحة”، مطالباً المؤسسات الإعلامية توخي الدقة عند نقل الأخبار المتعلقة بالمؤسسة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    رئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور
    رئيس مصلحة تسجيل السيارات لصوت الناس: نحن في حوار لفتح المصلحة ليوم واحد في الاسبوع
    وزير العمل مصطفى بيرم
    وزير العمل يكشف لصوت الناس عن اقتراح لحلّ ازمة موظفي القطاع العام

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    إيلي الخوند
    أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه
    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله