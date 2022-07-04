متى تعود محركات دير عمار الى العمل؟

إتصل النائب أحمد الخير بالمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك للاطلاع منه على ما يثار في الإعلام من توقيف العمل في معمل دير عمار وانقطاع التيار الكهربائي إلى أجل غير مسمى.

وأوضح حايك أن “التغذية الكهربائية ستبقى على حالها في الشمال، على أن تُصدِرَ مؤسسة كهرباء لبنان بياناً يوم الإثنين ترد فيه على ما ورد في تقارير إعلامية”.

وأكد أن “معمل دير عمار الكهربائي سيعود إلى العمل يوم الجمعة، أي قبل العيد بيوم واحد، وأن مؤسسة كهرباء لبنان تفعل ما بوسعها ضمن الإمكانيات المتاحة”، مطالباً المؤسسات الإعلامية توخي الدقة عند نقل الأخبار المتعلقة بالمؤسسة”.