متى سيتم تحويل مساعدات برنامج "أمان"؟

عقدت اللجنة التسييرية لبرنامج “أمان” اجتماعها التقني الأسبوعي في السرايا الحكومية، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجّار وحضور ممثّلين عن وحدة الإدارة المركزية للبرنامج في رئاسة مجلس الوزراء، التفتيش المركزي، البنك الدولي، برنامج الغذاء العالمي الـWFP والشركة المبرمجة Siren المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج .
وبعد حلّ بعض المشاكل التقنيّة العالقة وعرض التطوّرات المتعلّقة بالحلول المتفق عليها لهذه المشاكل، أكّدت اللجنة أنّ “الفريق التقني يعمل من أجل إنجاز تحويل المساعدات للمستفيدين في وقتها، دون أي تأخير، أي الأسبوع المقبل (آخر شهر آب الجاري)، علماً أن الحوالات ستطال المستفيدين القدامى من برنامج أمان بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الأُسَر التي ستحصل على المساعدة للمرّة الأولى هذا الشهر”، مشدّدة على أنّ “العمل جارٍ على حلّ مشكلة الأُسَر التي تمّ تعليق إستفادتها بعد ما كانت قد قبضت مساعدات عن شهرين أو ثلاثة، وسيتمّ الإنتهاء من العمل على هذه المشكلة منتصف شهر أيلول المقبل”.
كما لفتت إلى أنّ “مشكلة الأسماء التي وردت بشكلٍ خاطئ في الرسالة النصيّة، قد صُحّح العدد الأكبر منها والعمل مستمر لتصحيح القسم المتبقّي”.
وأعلنت أنّه “بالنسبة للأسماء التي تعاني من تقييد لعمليّة إجراء سحوبات ولا يُسمح لها بإستلام حوالاتها، سنستمر بالتواصل مع شركات تحويل الأموال المعنيّة بالموضوع لمحاولة إيجاد مخرج قانوني لهذه المشكلة”.