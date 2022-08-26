متى سيتم تحويل مساعدات برنامج "أمان"؟

عقدت اللجنة التسييرية لبرنامج “أمان” اجتماعها التقني الأسبوعي في السرايا الحكومية، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة ‏تصريف الاعمال هكتور حجّار وحضور ممثّلين عن وحدة الإدارة المركزية للبرنامج في رئاسة مجلس الوزراء، التفتيش المركزي، ‏البنك الدولي، برنامج الغذاء العالمي الـWFP ‎والشركة المبرمجة‎ Siren ‎المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج‎ .‎

وبعد حلّ بعض المشاكل التقنيّة العالقة وعرض التطوّرات المتعلّقة بالحلول المتفق عليها لهذه المشاكل، أكّدت اللجنة أنّ “الفريق التقني ‏يعمل من أجل إنجاز تحويل المساعدات للمستفيدين في وقتها، دون أي تأخير، أي الأسبوع المقبل (آخر شهر آب الجاري)، علماً أن ‏الحوالات ستطال المستفيدين القدامى من برنامج أمان بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الأُسَر التي ستحصل على المساعدة للمرّة ‏الأولى هذا الشهر”، مشدّدة على أنّ “العمل جارٍ على حلّ مشكلة الأُسَر التي تمّ تعليق إستفادتها بعد ما كانت قد قبضت مساعدات عن ‏شهرين أو ثلاثة، وسيتمّ الإنتهاء من العمل على هذه المشكلة منتصف شهر أيلول المقبل‎”.‎

كما لفتت إلى أنّ “مشكلة الأسماء التي وردت بشكلٍ خاطئ في الرسالة النصيّة، قد صُحّح العدد الأكبر منها والعمل مستمر لتصحيح ‏القسم المتبقّي‎”.‎

وأعلنت أنّه “بالنسبة للأسماء التي تعاني من تقييد لعمليّة إجراء سحوبات ولا يُسمح لها بإستلام حوالاتها، سنستمر بالتواصل مع ‏شركات تحويل الأموال المعنيّة بالموضوع لمحاولة إيجاد مخرج قانوني لهذه المشكلة‎”.‎