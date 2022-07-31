متى سيلتقي هوكشتاين ميقاتي؟

يستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود أموس هوكشتاين في السراي الحكومي الإثنين 1/8/2022.

وكان أعلن المتحدث بإسم ​الخارجية الأميركية​ أنه “بعد زيارات قام بها إلى باريس وبروكسل وأثينا لمناقشة أمن الطاقة الأوروبي، سيسافر المنسق الرئاسي الخاص والوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية أموس هوكشتاين إلى بيروت في 31 تموز لمناقشة الحلول المستدامة لأزمة الطاقة في لبنان، بما في ذلك التزام إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن بتسهيل الأمور، والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية”.

واعتبرت الخارجية الاميركية أن التوصل إلى حل في المفاوضات بين لبنان واسرائيل أمر ضروري وممكن، ولكن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات والدبلوماسية.