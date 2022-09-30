متى يصل الفيول العراقي إلى لبنان؟

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال “وليد فياض” أنّ الفيول العراقي الذي تأخر والذي كان من المفترض أن يصل في أواخر أيلول، سيصل في أول أسبوع من تشرين الثاني، بحسب “أم تي في”.

وفي وقت سابق، قال فياض إنّ “زيارة الوفد اللبناني إلى إيران كانت إيجابية، وقد نصل مع هبتها ومع العقد العراقي إلى تغذية بين 8 و10 ساعات”.

ويعاني لبنان أزمة نقص الكهرباء، تفاقمت منذ عام 2019 في أعقاب الأزمة الاقتصادية المحلية، وتلاشي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة الوطنية، إذ عجزت الحكومة عن شراء الوقود وتوفير الدعم اللازم له.