متى يعود "الاستقرار الكلي" إلى طقس لبنان؟

يستمر الطقس متقلب مع احتمال أمطار محلية اليوم، خصوصًا بعد الظهر والحرارة تبقى مستقرة، على أن يعود الاستقرار الكلي غدًا السبت مع ارتفاع الحرارة مجددًا وتدريجيًا لتصبح فوق معدلاتها الموسمية.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الجمعة: غائم جزئيًا مع احتمال أمطار محلية بعد الظهر، بخاصة شمالًا، الحرارة: بين ١٩ و٢٥ ساحلًا وبين ١٠ و٢٤ بقاعًا وبين ١٢ و٢١ على الـ ١٠٠٠ متر. أما الرياح فجنوبية غربية ضعيفة إجمالًا أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: مستقر وغائم جزئيًا بسحب عالية، والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و٢٨ ساحلًا وبين ٩ و٢٨ بقاعًا وبين ١٣ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأحد: مستقر وغائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١١ و٢٩ بقاعًا وبين ١٥ و٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.