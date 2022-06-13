الأثنين 14 ذو القعدة 1443 ﻫ - 13 يونيو 2022 |
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متى ينحسر المنخفض الجوي؟

منذ 6 ساعات
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر على لبنان طقس ممطر أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة الى ما دون المعدلات، نتيجة منخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود ويستمر لغاية ظهر الاربعاء، بطقس متقلب بين الصحو واحتمال امطار ورياح نشطة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الاثنين:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٣ و ٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٠ درجات.
٢- الجو : غائم جزئياً الى غائم مع احتمال أمطار محلية
٣- الرياح : جنوبية غربية تنشط خاصة شمالا، على الجبال وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٥ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً بسبب الضباب
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع احتمال امطار محلية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلا ١٣ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالا سرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س

الاربعاء: متقلب غائم جزئيا مع احتمال خفيف لزخات مطر خاصة على الجبال الشمالية ثم يتحول الطقس تدريجيا الى مستقر والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٧ درجة ساحلا ١٣ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠/س

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