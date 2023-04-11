متى ينحسر المنخفض الجوي؟

يؤثر على لبنان منخفض جوي، يترافق مع كتل هوائية باردة ورطبة.

ويستمر الطقس على هذه الحال لغاية ليل الخميس وتشتد فعاليته يوم غد وبعد غد من ناحية الامطار والبرودة والثلوج التي تتساقط على الجبال على ارتفاع بين ١٤٠٠متر و ١٥٠٠متر.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً ١٣ و ١٩ درحة، بقاعا بين ٤ و ١٤ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٢

– الجو : غائم وممطر اجمالا وتتساقط الثلوج على ٢٠٠٠متر ليلاً

– الرياح :جنوبية غربية نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥٪؜

– الضغط الجوي السطحي ١٠٠٧ hpa

– الرؤية تسوء محلياً

– البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: غير مستقر والجو بارد وغائم اجمالا مع تشكل الضباب وتساقط أمطر رعدية غزيرة في بعض المناطق وخاصة بعد الظهر وتساقط الثلوج يلامس ١٤٠٠م ~ ١٥٠٠م لكن من دون تأثير تراكمي والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١١ و ١٥ ساحلا وبين ١ و ١٠ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشط وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س.

الخميس: غير مستقر والجو بارد وغائم اجمالا مع تشكل الضباب وتساقط أمطر رعدية غزيرة في بعض المناطق وتساقط الثلوج يلامس ١٤٠٠م ~ ١٥٠٠م لكن من دون تأثير تراكمي والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١١ و ١٥ ساحلا وبين ١ و ١٠ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشط وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س.