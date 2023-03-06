متّى: الهوّة تتعمّق.. والفراغ يكشف النوايا

غرد النائب نزيه متى عبر “تويتر” قائلًا: “يومًا بعد يوم والمشروع يتبلور أكثر، والهوة تتعمق، والفراغ يكشف النوايا ويفسر الأبعاد. لا يا سادة.. هكذا لا تبنى الأوطان ولا تنتظم المؤسسات. الواضح أنّ هناك فريقين لا يتشابهان، أهدافهما لا تلتقي، الأول يناضل لإعادة بناء وطنه الأصيل، والآخر يعمل على تقويضه لبناء وطنه البديل”.

يوماً بعد يوم والمشروع يتبلّور أكثر،والهوّة تتعمّق،والفراغ يَكشف النوايا ويُفسِّر الأبعاد!!

لا يا سادة…هكذا لا تُبنى الأوطان ولا تنتظم المؤسسات.

الواضح أن هناك فريقان لا يتشابهان،أهدافهما لا تلتقي،

الاول يناضل لإعادة بناء وطنه الأصيل،

والأخر، يعمل على تقويضه…لبناء وطنه البديل. — Nazih Matta (@MattaNzh) March 6, 2023