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مجدداً.. إنذار إسرائيلي الى سكان حارة حريك في الضاحية الجنوبية

منذ 21 ساعة
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديداً في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديداً في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك

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وجّه الجيش الاسرائيلي، فجر الخميس، إنذاراً جديداً الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديداً في منطقة حارة حريك.

وقال المتحدث باسم الجيس الاسرائيلي افيخاي ادرعي على منصة “إكس”: “عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك

⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب

⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

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