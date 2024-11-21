مجدداً.. إنذار إسرائيلي الى سكان حارة حريك في الضاحية الجنوبية

وجّه الجيش الاسرائيلي، فجر الخميس، إنذاراً جديداً الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديداً في منطقة حارة حريك.
وقال المتحدث باسم الجيس الاسرائيلي افيخاي ادرعي على منصة “إكس”: “عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/e6Jn4CmMco
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 20, 2024