مجدداً.. غارات ليلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقتٍ متأخر من مساء اليوم الجمعة، غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية وتحديداً منطقتي الشياح والغبيري.

ووجه الجيش الاسرائيلي، انذارا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا منطقتي حارة حريك والغبيري.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي على منصة “إكس”: “عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حارة حريك والغبيري”.

وأضاف “أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.