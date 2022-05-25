الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجد حرب: صوتكم وصل وحرَمَ حزب الله من الأكثرية

25 - مايو - 2022
مجد حرب

مجد حرب

A A A
طباعة المقال

أكد مجد حرب اننا خضنا الانتخابات بشرف واليوم بدأت معركة استعادة لبنان وأكيدون من أن نواب الشمال “على قدّ الحمل” واتّكالنا عليهم.

كما أكد ان هدفنا إصلاح الإدارات وسيعمل النواب على رفض حكومات المحاصصة وطرح الإصلاح الاقتصادي والمالي واللامركزيّة وعلى تسمية رئيس حكومة سيادي ورئيس “يطلّعنا من جهنّهم مش ينزلنا عليا”.

وقال حرب: “صوتكم أثبت أنّه لو توحّدت الصفوف لكنّا وصلنا إلى الهدف وأسقطنا باسيل أيضاً، كما نشكر كلّ ناشط وناشطة عملوا معنا ونشكر كلّ من أعطانا ثقته وجمعنا مستقلين ومعارضة في اللائحة وقد وصل صوتكم وحرم حزب الله من الأكثرية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    كورونا لبنان
    عداد كورونا في لبنان ينخفض.. كم بلغت اليوم؟
    ​المجلس الدستوري
    رئيس المجلس الدستوري: لا أحد يعرف نتيجة الطعون
    جورج عدوان
    عدوان: لخطة تعافٍ اقتصادية مالية نقدية تحدد المسؤوليات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
    مصرف لبنان
    مصرف لبنان نحو صفر صيرفة
    الموز له العديد من الفوائد الصحية
    طبيب بريطاني يكشف طريقة سريعة لإنقاص الوزن