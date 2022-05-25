مجد حرب: صوتكم وصل وحرَمَ حزب الله من الأكثرية

أكد مجد حرب اننا خضنا الانتخابات بشرف واليوم بدأت معركة استعادة لبنان وأكيدون من أن نواب الشمال “على قدّ الحمل” واتّكالنا عليهم.

كما أكد ان هدفنا إصلاح الإدارات وسيعمل النواب على رفض حكومات المحاصصة وطرح الإصلاح الاقتصادي والمالي واللامركزيّة وعلى تسمية رئيس حكومة سيادي ورئيس “يطلّعنا من جهنّهم مش ينزلنا عليا”.

وقال حرب: “صوتكم أثبت أنّه لو توحّدت الصفوف لكنّا وصلنا إلى الهدف وأسقطنا باسيل أيضاً، كما نشكر كلّ ناشط وناشطة عملوا معنا ونشكر كلّ من أعطانا ثقته وجمعنا مستقلين ومعارضة في اللائحة وقد وصل صوتكم وحرم حزب الله من الأكثرية”.