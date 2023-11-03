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مجزرة إسرائيليّة بحقّ أحراج لبنان.. 40 ألف غرسة زيتون أُحرقت بالكامل!

منذ 14 دقيقة
الدفاع المدني اللبناني يحاول إطفاء النيران في الأحراش وبساتين الزيتون عند الحدود اللبنانية (الجزيرة - أرشيفية)

الدفاع المدني اللبناني يحاول إطفاء النيران في الأحراش وبساتين الزيتون عند الحدود اللبنانية (الجزيرة - أرشيفية)

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كشف وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن “أن 40 ألف غرسة زيتون على الأقل أُحرقت بالكامل من قبل الاعتداءات والقصف الإسرائيلي الذي يستخدم القنابل الفوسفورية البيضاء، على مساحة جغرافية لا تقل عن 60 قرية أصيبت، تبدأ من شبعا لتصل إلى الخيام وعيترون، يارون، بنت جبيل، رميش، دبل، كفرا، شيحين وصولًا إلى الناقورة، بالإضافة إلى تضرّر مئات بل آلاف الهيكتارات من المساحات الحرجية”.

أما عن الخطوات التي قامت بها الوزارة لمُساعدة المزارعين والتعويض عليهم، فيُجيب الحاج حسن في حديث لموقع mtv، أنّ الخطوات التي قمنا بها هي على خطين داخلي وخارجي، إذ تواصلنا ووضعنا مجلس الوزراء في هذه التفاصيل وهذه الأرقام، وطلبنا أن تكون هناك تعويضات مباشرة من خلال خطة الطوارئ التي وُضعت من قبل رئاسة الحكومة مع الوزارات المُختصة، وهناك وعد لمساعدة نحو 11 ألف مزارع. كما طلبت من منظمة “الفاو” بكتاب إلى مديرها العام في روما مُساعدات طارئة للمزارعين المُتضرّرين، وأن تكون هناك لجنة فنية بحثيّة وعلميّة من منظمة “الفاو”، تأتي لتبحث في الضرر البيئي وخصوصًا التأثير على التربة من جراء القنابل الفوسفورية”.

ويُتابع أن “خطة الطوارئ التي وضعناها في الوزارة هي خطة مُتكاملة، تُضاف إليها هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي قد تمتد، لأن الغطاء النباتي مُهدّد بشكل يومي، وسنُعيد تشجير كل هذه الأشجار التي أحرقت في المنطقة، لأننا نعتبر كما كانت شتلة التبغ عنوانًا لصمودنا فالزيتون هو عنوان لتعايُشنا وصمودنا وانتصارنا”. ويؤكّد: “نتحرّك في إطار مُساعدة المُزارعين بشكل سريع لتعويضه الخسائر ومصدر رزقه”.

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