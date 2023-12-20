"مجزرة" بحقّ قطاع "النحل".. وتلويح بالخروج إلى الشارع!

صدر عن جمعية مزارعي ونحالي لبنان المتجدد بيانًا لفتوا فيه إلى أنّه “لما كنا كمربي النحل قد مررنا بأزمة الحرب وما خلفته من خسائر علينا، إن لجهة احتراق عدد كبير من قفران النحل وهجر أعداد أخرى نتيجة القصف المعادي المستمر وعدم قدرة النحال على الاهتمام بالنحل، كلها أمور أدت إلى خسائر كبيرة في قطاع تربية النحل”.

البيان أضاف: “وزاد الأزمة أكثر خسارة ما يحدث اليوم في المناطق الساحلية من الناقورة مرورًا بصور والضواحي حتى صيدا من رش للمبيدات الزراعية على الأعشاب البرية والخضار، التي أحدثت مجازر لا توصف بحق قطاع النحل وما زالت حتى اليوم ولا يستطيع النحال أن يفعل شيئًا”.

تابع: “أصبح من المفروض أن تتحرك الوزارات المعنية لإيقاف هذه المجزرة البيئية قبل تفاقم الوضع وخروج النحالين إلى الشارع لأن هذا العمل يهدد عائلات بأكملها في رزقهم ولقمة عيشهم.”

وناشد مربوا النحل وزير الزرعة في حكومة تصريف الأعمال، العمل على معالجة الأزمة.