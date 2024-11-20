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مجزرة في معركة.. شهداء و مفقودين جراء الغارات العنيفة على البلدة

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2024 10:28 مساءً
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أغار الطيران الإسرائيلي الأربعاء مساء مستهدفاً بلدتي معركة وصريفا في جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط شهداء ومفقودين.

وأعلن رئيس بلدية معركة أن البلدة قد تعرضت لثلاثة غارات مساء اليوم في مناطق مكتظة بالسكان يقطنها مدنيون وعملت فرق الاسعاف على انتشال 4 ضحايا منهم.

وقد نجا مختار بلدة معركة أحمد خليل بأعجوبة من الغارات التي استهدفت أحياء البلدة السكنية، وأصيب بجروح ورضوض طفيفة.

وفي وقت لاحق صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلنت فيه أن”زنار النار الذي نفذه العدو الإسرائيلي على بلدة معركة في قضاء صور أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة وثلاثين آخرين بجروح ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة”.

رئيس بلدية معركة

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