مجزرة في معركة.. شهداء و مفقودين جراء الغارات العنيفة على البلدة

أغار الطيران الإسرائيلي الأربعاء مساء مستهدفاً بلدتي معركة وصريفا في جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط شهداء ومفقودين.

وأعلن رئيس بلدية معركة أن البلدة قد تعرضت لثلاثة غارات مساء اليوم في مناطق مكتظة بالسكان يقطنها مدنيون وعملت فرق الاسعاف على انتشال 4 ضحايا منهم.

وقد نجا مختار بلدة معركة أحمد خليل بأعجوبة من الغارات التي استهدفت أحياء البلدة السكنية، وأصيب بجروح ورضوض طفيفة.

وفي وقت لاحق صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلنت فيه أن”زنار النار الذي نفذه العدو الإسرائيلي على بلدة معركة في قضاء صور أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة وثلاثين آخرين بجروح ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة”.

آثار الدمار جراء غارة إسرائيلية على بلدة معركة في جنوب لبنان وأنباء عن سقوط عددٍ من الشهداء والجرحى pic.twitter.com/rbHO3j7kAa — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) November 20, 2024