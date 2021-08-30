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مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية قوات “اليونيفيل” عاماً آخر

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2021 7:39 مساءً
قوات اليونيفيل

قوات اليونيفيل

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أعلن مجلس الأمن الدولي في اجتماع له اليوم عن تمديد ولاية القوات الدولية متعددة الجنسيات التابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان “اليونيفيل” عاماً آخر.

وأكد القرار الجديد من جديد على ولاية اليونيفيل كما هو منصوص عليها في القرار 1701، الا ان مجلس الأمن طلب من اليونيفيل في القرار اتخاذ تدابير مؤقتة خصوصاً لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد غير فتاكة مثل الغذاء والوقود والأدوية والدعم اللوجستي مدة ستة اشهر في حدود الموارد المتاحة.

كما حث المجلس بقوة على مزيد من الدعم الدولي وزيادته للقوات المسلحة اللبنانية، مع التأكيد على ضرورة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل فعال ودائم في جنوب لبنان.

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