مجلس الأمن يُتابع وضع جنوب لبنان عن كثب.. ولا تطمينات للحكومة!

علمت صحيفة “الجمهورية” من مصادر دبلوماسية أنّ اجتماعات علنية ومغلقة تُعقد في مجلس الأمن الدولي لمتابعة الوضع في جنوب لبنان وغزة وبمشاركة الدول المعنية، وشارك فيها مندوب لبنان في المنظمة الدولية هادي هاشم، الذي التقى عددًا من رؤساء البعثات، ولا سيما منهم الأميركي والفرنسي والروسي والصيني والألماني والسعودي والقطري والإيراني والتركي، ومساعدي الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، للبحث في سبل تهدئة التوتر في جنوب لبنان وغزة.

وأفادت معلومات المصادر، أنّ جميع المندوبين يشدّدون في الاجتماعات المغلقة، على ضرورة وأهمية وقف التوتر عند الحدود اللبنانية ـ الفلسطينية.

إلى ذلك، أكّدت مصادر حكومية لـصحيفة “الجمهورية”، أن لا تطمينات تتلقّاها الحكومة لا من جهة حزب الله ولا من جهة الأميركيين المستمرين في تقديم رسائل واضحة بضرورة عدم انخراط لبنان في معركة غزة، ويحذّرون من عواقب قاسية عليه، فيما تعمل دول أخرى على بذل جهود ومساعٍ للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكرّرة على جنوب لبنان لعدم جرّ حزب الله إلى ردّات فعل.