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مجلس القضاء الاعلى: كلام فهمي غير مقبول وغير مسموح به

منذ 6 ثواني
القضاء

القضاء

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علق مجلس القضاء الاعلى، في بيان اليوم، على كلام وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي في حديث تلفزيوني امس.

وأوضح ان “ما صدر بحق القضاء والقضاة غير مقبول وغير مسموح به بتاتا وغير صحيح لا سيما ممن يفترض به العمل على بناء الدولة والمؤسسات، علما ان القضاء يقوم بجزء كبير من المهام الملقاة على عاتقه في ظروف اكثر من صعبة وينتظر مؤازرة من السلطات والمؤسسات كافة”.

توازياً، كان قد أكد وزير الداخلية محمد فهمي أن 95 في المئة من القضاة فاسدين، وقال: “من راتبه في الدولة اللبنانية 15 مليون ليرة لبنانية ومنزله بـ5 ملايين دولار يجب ان يُسأل: من أين له هذا؟”.

ولفت فهمي، في حديث للـmtv، إلى ان نسبة الاكتظاظ مرتفعة جدا في السجون حيث يوجد فيها 7125 بين سجين وموقوف، وقال: “حتى الآن لم يتبين وجود أي تواطؤ بين العناصر المولجة بحماية سجن بعبدا والمساجين وهناك إهمال يتحمّله المسؤول الأول عن السجن وقائد الدرك يتحمّل مسؤولية معنوية في حادثة سجن بعبدا وأما المسؤولية المباشرة فتتحملها العناصر المولجة بحماية السجن”.

وأكد فهمي أن “وزارة الداخلية لا علاقة لها بالتوصيات التي تصدر عن اللجنة المختصة بكورونا فرئاسة الحكومة تحيلها الى الداخلية لتنفيذها” وحسب معلوماتي سيكون هناك فتح تدريجي ابتداء من الاثنين لبعض القطاعات وخاصة للمياومين وأصحاب المهن الحرة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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