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مجلس القضاء الاعلى: ما يحصل تجاوز كل الحدود

10 - نوفمبر - 2021
القضاء

القضاء

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رأى مجلس القضاء الاعلى أن ما يتعرّض له القضاء والقضاة، من حملات وتهجّم وتطاول، يتجاوز كل الحدود، وليس من هدف واضح له، سوى ضرب الثقة بالقضاء وبالقضاة.

واعتبر في بيان أن ما تعرّض له عضو المجلس، القاضي حبيب مزهر بالأمس في مكتبه، في قصر العدل في بيروت، هو مستهجن ومدان وخارج عن أي قواعد أو أصول.

وأهاب مجلس القضاء الأعلى بالجميع اخراج القضاء من دائرة التجاذبات والحملات المتبادلة، تمكيناً له من القيام بدوره، وفق ما هو مناط به من مسؤوليات وموجبات.

يذكر أن مجموعة “ن” النسائية قامت بإقفال مكتب القاضي، حبيب مزهر، رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف المدنية، بعدما تواجهن معه، حيث عبرن عن احتجاجهن على ما وصفنه بـ “الجريمة التي ارتكبها القاضي بحق شهداء المرفأ”، بعد إصداره قرارا بكف يد القاضي، طارق البيطار، عن تحقيقات مرفأ بيروت.

 

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