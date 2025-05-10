مجلس القضاء الشرعي الأعلى أعلن نتائج مباراة تعيين القضاة الشرعيين

أعلن مجلس القضاء الشرعي الأعلى أسماء الفائزين في المباراة المفتوحة للتعيين في وظيفة “قاضٍ شرعي سنّي” لملء ستة مراكز شاغرة في ملاك المحاكم الشرعية السنية. وجاءت نتائج المتبارين وفقاً لترتيب العلامات على النحو التالي:

الأول: صلاح الدين محمد الشريف

الثاني: محمد وحيد الدين القادري

الثالث: خالد سليم عبد الفتاح

الرابع: عمر محمد شبارو

الخامس: محمد هيثم عماد الخانجي

السادس: سامر محمد منير مرعي

السابع: مالك أحمد صفوح بارودي

الثامن: أحمد محمد كردي

ويُحفظ حق الناجحين في المركزين السابع والثامن (مالك أحمد صفوح بارودي وأحمد محمد كردي) في التعيين وفق القوانين المرعية الإجراء.