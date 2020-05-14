مجلس الوزراء اتخذ قراراً بمصادرة الشاحنات والصهاريج التي تهرب مع حمولتها

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أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، ان رئيس الحكومة حسان دياب أكد “بأننا بحاجة لمواكبة المفاوضات داخليا ونأمل بعد المزيد من الضغط، المفاوضات مع الصندوق ستكون دقيقة ونرحب بتقديم المساعدة للبنان”.

وشدد على متابعة تحقيقات المضاربة على العملة الوطنية، والحكومة لن تتدخل في التحقيقات، لكن من حق المواطن أن يعرف الأسباب، والنتائج.

ودعا لكشف جميع أسماء المتورطين، كذلك بملف الفيول المغشوش، ونحن حريصون على كشف الحقيقة من دون أن نتدخل، ولن نقبل بمسايرة أو كيدية.

وشدد على أنه “لن نسكت عن تمييع التحقيقات في ملفي ارتفاع الدولار والفيول المغشوش ولن نقبل بالمسايرة”.

وأكد أن “اهمال بعض الناس هو سبب العودة لانتشار الفيروس، وإن تبين خلال الأيام المقبلة، سنمدد الفترة”.

وأضافت خلال تلاوتها مقررات مجلس الوزراء، “اتخذت الحكومة القرارات التالية، بإطار تدابير التعبئة العامة تصادر لمصلحة الجيش وقوى الأمن المواد التي يتم إدخالها وإخراجها إلى لبنان في ظل التعبئة العامة وتشمل الآليات والسيارات وليس فقط البضاعة والمواد”.

ولفتت إلى ان الحكومة وافقت على التفاوض على التفاهمات من قبل الشركات المهتمة ورفع تقرير لمجلس الوزراء (الزهراني ودير عمار بالمبدأ).

واتخذ مجلس الوزراء قراراً بمصادرة الشاحنات والصهاريج التي تهرب مع حمولتها والقرار يصدر بموجب مرسوم بدون حاجة الى تعديل قانون.