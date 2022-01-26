الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع الموازنة

26 - يناير - 2022
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

A A A
طباعة المقال

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، في حضور جميع الوزراء.

وسيستكمل مجلس الوزراء البحث في جلسة تُعقد في التاسعة من صباح غد الخميس.

وكان ميقاتي استقبل صباحاً وزيرَي الطاقة في الاردن صالح الخرابشة وسوريا غسان الزامل، في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، لمناسبة توقيع لبنان اتفاقا لاستيراد الطاقة من الاردن عبر سوريا.

وفي خلال اللقاء رحّب الرئيس ميقاتي بالضَيفين الاردني والسوري، وقال: نشكر الاردن وسوريا لتعاونهما في إنجاز هذا المشروع الحيوي للبنان، والذي سيساعد على حل ازمة الكهرباء في لبنان.

وأضاف: في الاوقات الصعبة التي يمرّ بها لبنان، تأتي هذه الخطوة كمساهمة عملية مشكورة لحل أزماتنا المتراكمة، ونتطلع أيضاً الى إنجاز الخطوات اللازمة لاستجرار الغاز من مصر في أقرب وقت.

    المزيد من أخبار لبنان

    وحدات من الجيش اللبناني
    الجيش ينفّذ عمليات دهم في الشراونة ويوقف مطلوبين
    معلومات وصور خاصة... كم عدد الفارين الذين أُلقي القبض عليهم؟
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    مولوي: الجميع بخير

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل