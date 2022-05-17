مجلس الوزراء يعقد جلسته الأخيرة الجمعة المقبل

يعقد مجلس الوزراء جلسته الاخيرة، عند الثانية والنصف من بعد ظهر الجمعة المقبل، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أعلن الأحد، أن “الانتخابات مرت بالحد الأدنى من الشوائب، والعزوف عن المشاركة في الانتخابات كان ضئيلا جدا”.

وقدم ميقاتي “الشكر لجميع القيّمين على الانتخابات التي حصلت من موظفين إلى رؤساء أقلام، فكل انتخابات تحصل فيها شوائب، وتمكّن الفريق من معالجتها، وخرجنا بنصر كبير للدولة اللبنانية وللمواطنين”.

وعبر عن أمله في أن “تنتج هذه الانتخابات مجلس نواب متعاونا مع السلطة التنفيذية القادمة كي ننتشل لبنان من الازمة الحالية”.

ولفت ميقاتي إلى أنه “مع استقالة الحكومة أتمنى أن لا تتأخر الاستشارات النيابية لإنقاذ لبنان”.