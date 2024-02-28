مجلس الوزراء يقرّ زيادات لموظفي القطاع العام.. كم بلغت؟

أقرّ مجلس الوزراء زيادات جاءت على الشكل التالي:

– يعطى العسكريون في الخدمة 3 رواتب إضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.

– يعطى المتقاعدون 3 رواتب إضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.

– يعطى الإداريون راتبين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.

– مكافأة شهرية للموظفين وفق معايير إنتاجية محددة

– بدل حضور يومي للموظفين بين 8 – 16 صفيحة بنزين، بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد أقصى شرط عدم التغيب

– كلفة الرواتب شهريا 10.700 الف مليار ليرة.

– الكلفة الإضافية للخطة 2900 مليار ليرة لبنانية.