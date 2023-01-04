مجلس الوزراء يوافق على اصدار سلفة خزينة لتغطية ثمن شراء مادة الغاز

أبلغت رئاسة مجلس الوزراء، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، موافقتها على اصدار سلفة خزينة تتيح فتح اعتماد مستندي لصالح شركة Vitol Bahrain E.C بقيمة 62019344 دولاراً أميركياً لتغطية ثمن شراء كمية 66000 طن متري من مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

وأشارت الى أنه سيصار لاحقاً الى إصدار المرسوم المتعلّق بهذه السلفة عند الاقتضاء وذلك تفادياً للخسائر المترتبة عن تأخّر إفراغ بواخر الشحن وبغية تأمين ما يلزم من محروقات لزوم معامل الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان.

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