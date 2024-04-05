مجلس الوزراء يوافق على طلب مصرف الإسكان الحصول على قرض ميسّر من "صندوق أبو ظبي للتنمية"

بعد مَنح “الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي” ومقرّه الكويت قرضاً بقيمة 50 مليون دينار كويتي بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان، يستعدّ المصرف للحصول على قرض آخر من “صندوق أبو ظبي للتنمية”.

إذ قرّر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس، الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار التواصل مع “صندوق أبو ظبي للتنمية” وطلب قرض لمصرف الإسكان.

وللمناسبة، توجّه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب بالشكر إلى كل من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الوزراء، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر وفريق عمله، على جهودهم المبذولة لدعم مصرف الإسكان في الحصول على القروض من الصناديق العربية لمساعدة الأفراد والأسَر اللبنانية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، لا سيما لجهة الحصول على القرض الأول من “الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي” ومحاولة الحصول على قرض آخر من “صندوق أبو ظبي للتنمية”.

يُذكَر أن مجلس الوزراء وافق على طلب مصرف الإسكان هذا، بناءً على المستندات المتوفرة لديه والتي أظهرت أن “مصرف الإسكان أبدى التزاماً لجهة شروط القرض الذي حصل عليه في العام 1993 والذي سدّد قيمته وفوائده كاملاً في العام 2009، وكذلك شروط السحب والتسديد…”.