مجلس الوزراء يوافق على طلب وزير التربية إلغاء الشهادات الثانوية لعام 2020

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وافق مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عقدها اليوم في قصر بعبدا، على طلب وزير التربية طارق المجذوب إلغاء الشهادات الثانوية لعام 2020.

وكان وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب قد أعلن في تصريحٍ له قبل يومين، أنه ” اقترح إلغاء دورة عام 2020 لإمتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط محددة وإستكمال العام الدراسي”.

وأعلن أيضاً عن تأجيل فتح المدارس والمراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة حتى تاريخ فتح المدارس الذي تحدده وزارة التربية والتعليم العالي”.

ووأكد الوزير على “إكمال العام الدراسي عن بعد في كل الصفوف المهني والجامعي وكل كلية تعلن موعد التوقف عن التدريس”، مشيرًا إلى أنه “سيتم ترفيع التلامذة إلى الصفوف العليا بعد انتهاء التعليم عن بعد”.