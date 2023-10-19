مجلس الوزراء يُطمئن اللبنانيّين: نعمل على خطة طوارئ في حال حصول حرب

أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، إثر انتهاء الجلسة الحكومية، أنّ “مجلس الوزراء يحترم حرية التعبير من دون قيد، لا سيما إزاء الأحداث في غزة، وفي المقابل طلب من القوى الأمنية أخذ إجراءات للحفاظ على الأملاك العامة والخاصة”.

المكاري أضاف: “على المواطنين أن يطمئنوا إلى أنّ الحكومة تعمل على خطة طوارئ في حال حصول حرب”.

من جانبه، أعلن وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر منصة “إكس”، أنّ “مجلس الوزراء يوافق في جلسته اليوم على كامل مقترحات وخطة عمل وزارة الأشغال العامة والنقل، الخاصة بتأمين استمرارية أعمال صيانة وتشغيل وتحديث الأجهزة والمستلزمات العائدة للمطار ولمعالجة كافة الثغرات الموجودة حاليًا”.

كان مجلس الوزراء قد عقد جلسة في السراي الحكومي، بعد ظهر اليوم، خصصت لدراسة الطوارئ في حال نشوب حرب، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وقال ميقاتي: اليوم وأكثر من أي وقت مضى، تتجه أنظار اللبنانيين القلقين، إلى الحكومة، من جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والعدوان المستمر على قطاع غزة، لمعرفة ما نقوم به من اتصالات ونتخذه من إجراءات لمواكبة ما يجري.

أضاف: طوال الأيام الماضية واصلت إجراء الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية لشرح الموقف اللبناني ومطالبة الدول الصديقة بالضغط لمنع التعديات الإسرائيلية وامتداد النيران إلى الداخل اللبناني.