مجلس ثورة الأرز: الكلمة الفصل بأيدي الثوار ‏

أكد المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة المدنية أن “الكلمة الفصل باتت بأيدي ثوار شرفاء يخصبون الفكر السياسي ويترجمون الأفعال إلى أقوال صادقة ومنتجة وهذا ما يؤكد أن الوضع سائر نحو الإنهيار العام”.
ولفت خلال اجتماعه الأسبوعي الى أن “الفراغ المؤسساتي ولا سيما السلطتين التشريعية والتنفيذية وصولا إلى مصادرة القرار وتجييره في السلطة الإجرائية بات واضحا أن البلاد تدار من مجموعة سياسية عفنة لا تحترم الأصول الديموقراطية بل زورتها عمدا من خلال قانون إنتخابات جرت على أساسه جريمة إغتصاب السلطة، وما حصل بعد تلك المؤامرة من مشاكل يكون حلها بإتفاقات من وراء الستارة ومحاصصة وتوزيع أدوار ومقاعد وعمليات فساد مشبوهة”.
وأشار الى أن “ما يحصل من اغتصاب هذه الحقوق يعتبر إهانة كبيرة للشعب اللبناني وبالتالي بات لزاما على الشرفاء مخاطبة ممثلة أمين عام الأمم المتحدة بالتفاصيل الدقيقة التي يعاني منها الشعب اللبناني أي خطف الحقوق الدستورية السياسية مرورا بالحقوق الإقتصادية والمالية والإجتماعية بواسطة شكوى مفصلة عما يحصل ليبنى على الشيء مقتضاه، وقد باشروا بإعداد الشكوى لإرسالها إلى الجهات المعنية بغية مناقشتها ووضعها حيز التنفيذ بواسطة المجتمع الدولي”، معتبرين أن “الأمور باتت تتطلب معالجة جذرية قبل فوات الأوان”.
وأمل المجتمعون أن “يثمر لقاء البطريرك الراعي مع الحبر الأعظم، علما أن هناك تحولات في المنطقة لا توحي بالخير لمستقبل المسيحيين، وبالتالي الأمر يستوجب إتخاذ خطوات عملية على الصعيد الداخلي الداخلي، وعلى الصعيد الدولي بصورة تتوافق مع المتغيرات القادمة إلى المنطقة”.