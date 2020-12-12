مجلس حقوق الناس يطالب باحترام ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان

وجه “مجلس حقوق الناس” برئاسة فادي اسبر نصر، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، كتابا الى كل من رئاسة مجلس الوزراء ولجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى، طالبهما فيه بـ “ضرورة احترام ما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وخصوصا المادة 22 منه التي تحدثت عن ضرورة توفير الضمان الاجتماعي للجميع، لا سيما كبار السن، والمادة 18 و 19، والتي تحدثت كل منها عن ضرورة حماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي قولا وكتابة”.

وطالب ب “احترام المادة 23 منه التي تحدثت عن حق العمل والحق في الحماية من البطالة، وهذا الامر غير متوافر في لبنان، وهجرة الشباب اللبناني خير دليل على ذلك، والاهم احترام حق المساواة بين الناس والذي تحدث عنه الاعلان العالمي في المادتين 1و2 وكذلك الدستور اللبناني في المادة 7”.