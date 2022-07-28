مجلس شورى الدولة يوقف قرار "الداخلية" بشأن بلدية طرابلس

أصدر مجلس شورى الدولة قراراً اليوم، في المراجعة المقدمة من وكلاء الدكتور رياض يمق، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، الصادر بتاريخ ٨ حزيران ٢٠٢٢، والمتضمن الموافقة على عقد جلسة مجلس بلدية طرابلس، للتصويت على نزع الثقة عن رئيس البلدية الحالي.

يشار إلى أن 8 أعضاء في البلدية تقدموا بكتاب إلى المحافظ نهرا طلبوا فيه عقد جلسة لطرح الثقة برئيس البلدية ونائبه خالد الولي.

رئيس بلدية طرابلس رياض يمق رد أمس على الحملة ضده بالقول “ان طرح وزارة الداخلية الثقة ببلدية طرابلس وبرئيسها مخالف للقانون، فلم يحصل هذا الأمر بأي بلدية في لبنان، لقد اعلنوا عبر وسائل الإعلام بأنه تم تحويلي الى النيابة العامة المالية وقد طلبت ، اذا حصل هذا الأمر، ان يعلنوه على العلن وأنا مستعد لأي محاكمة علنية”.

وقال: “مشكلات المدينة معروفة واهمها في هذه المرحلة الأبنية المتداعية. امكانات البلدية جد ضئيلة، كما ان وزارة الداخلية لا تمرر السلف المخصصة لنا للقيام بواجباتنا تجاه المدينة والأهالي فيها”.