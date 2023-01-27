مجلس نقابة المحررين قرّر رفع رسم الانتساب.. كم بلغ؟

عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعًا إستثنائيًا اليوم برئاسة نائب النقيب غسان ريفي، ناقش مسألة رسم الانتساب إلى الجدول النقابي، ورسم الإشتراك السنوي للمحررين في ضوء الانهيار الحاصل في سعر العملة اللبنانية.

وقرر المجلس بالإجماع تنفيذ قراره الصادر في آخر تشرين الثاني عام 2022 برفع رسم الإنتساب إلى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية، على أن يطبق هذا القرار على كل من لم يسدد رسم انتسابه حتى الآن.

وقد حدد المجلس الأول من تموز عام 2023 كمهلة نهائية لتسديد رسم الإنتساب لجميع المحررين الذين وافقت لجنة الجدول النقابي على تنسيبهم سابقًا، على أن يعلق الانتساب لمدة عام كامل في حال عدم التسديد. وسينظر المجلس في رسم الإنتساب مجددًا بعد الأول من تموز في ضوء تطور أسعار العملة اللبنانية.

كما قرر المجلس النظر في رسم الإشتراك السنوي لاحقًا في ضوء تطور أسعار العملة.

كذلك، ناقش المجلس شؤونًا إعلامية مختلفة وقرر متابعتها.