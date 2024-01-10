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مجموعة الحبتور: سنقاضي الدولة اللبنانية بسبب حجز 44 مليون دولار

منذ 53 دقيقة
شعار مجموعة الحبتور

شعار مجموعة الحبتور

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قالت مجموعة الحبتور الإماراتية، التي تتخذ من دبي مقرا لها في بيان، الأربعاء، إنها وجهت إخطارا كتابيا إلى حكومة لبنان حول نزاع‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬يتعلق بانتهاك اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الإمارات ولبنان والإضرار باستثمارات المجموعة في البلاد.

ويتعلق النزاع باستثمارات مجموعة الحبتور في لبنان، والتي تبلغ نحو مليار دولار في قطاع الفنادق الفاخرة تحت العلامة التجارية هيلتون وقطاعي المراكز التجارية والعقارات.

ووفقا للبيان، خرق مصرف لبنان المركزي التزاماته تجاه مجموعة الحبتور بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين بعدما فرض قيودا منعت المجموعة من تحويل أكثر من 44 مليون دولار من البنوك اللبنانية.

وأضاف البيان “لبنان أخفق في تأمين بيئة آمنة وسليمة لأعمال مجموعة الحبتور واستثماراتها”، ونتيجة لذلك “تكبدت المجموعة ولا تزال تتكبد خسائر وأضرار فادحة”.

ولم ترد السلطات اللبنانية على الفور على طلب رويترز للتعليق.

واختتم البيان بأن المجموعة ستبادر بالإجراءات القانونية ضد الجمهورية اللبنانية في حال عدم حل النزاع خلال 6 أشهر بموجب الاتفاقية.

    المصدر :
  • رويترز

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