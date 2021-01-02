مجموعة درب عكار توثق 3 أنواع جديدة من الحشرات

كشفت مجموعة “درب عكار” عبر صفحتها على “الفايس بوك” عن توثيقها ل 3 أنواع جديدة من الحشرات بشكل علمي، ضمن النطاق الجغرافي لبلدة حرار أعالي محافظة عكار، والتي توثق للمرة الاولى في لبنان عبر ثلاث دراسات علمية للباحث الدكتور عبدالهادي صعب، والتي تم نشرها في مجلة Munis Entomology & Zoology العالمية.

وجاء في بيان مجموعة “درب عكار”: “يطوى اليوم عام 2020 على إنجاز علمي مهم على صعيد لبنان، بإضافة 3 أنواع جديدة على الحشرات في لبنان، ضمن دراسة عمل عليها الباحث والمهندس عبد الهادي صعب، ضمن أبحاث مستمرة يتابعها فريق درب عكار، لدراسة التنوع الطبيعي والبيولوجي في محافظة عكار. الحشرات الثلاث الجديدة، وثقت علميا عبر مقالات علمية نشرت في مجلة Munis Entomology & Zoology العالمية.

وتعتبر هذه الإكتشافات عينة بسيطة من الأبحاث العلمية التي يقوم بها فريق “درب عكار” بمبادرة فردية وبتمويل شخصي، لتسليط الضوء على منطقة عكار الغنية بالتنوع البيولوجي والمهملة على صعيد البحث العلمي، علما أن هناك العشرات من الانواع الاخرى التي تنتظر دورها للنشر، يفصح عنها عند جهوزها” .

الحشرة الاولى: اسمها العلمي Libelloides rhomboideus.

الثانية اسمها العلمي: Milesia semiluctifera.

اما الحشرة الثالثة فهي من أنواع الدبابير horntail wasp واسمه العلمي Urocerus argonautarum.